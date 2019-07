國際財經

歐洲股市周四收市下跌,泛歐指數回落0.56%,收報389點。歐洲央行議息後維持利率不變,但修改議息聲明的前瞻指引,為9月減息及重啟買債計劃鋪路。不過,行長德拉吉的語調沒有想像中溫和,加上美國企業業績表現參差,美股回軟,都利淡歐股市場投資氣氛。

英國富時100指數收報7489點,跌0.17%或12點;德國DAX指數收報12362點,回吐1.28%或160點;法國CAC 40指數收報5578點,下滑0.50%或27點;意大利富時MIB指數收報21903點,倒退0.80%或177點;西班牙IBEX 35指數收報9289點,下挫0.43%或39點。

歐央行更改議息聲明前瞻指引,表示利率將維持在「現時或更低的水平」(remain at their present or lower levels),直到2020年上半年,同時強調寬鬆政策立場將保持一段長時間,並會繼續把以往買債計劃到期的本金全數再投資。

不過,德拉吉在記者會上稱,部分政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施,對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。又稱,歐羅區經濟陷入衰退的風險仍低。