國際財經

歐洲央行議息後維持利率不變，但暗示未來將減息且有可能啟動量化寬鬆政策，不過，行長德拉吉其後發表的言論夾雜不同訊息，令市場對寬鬆政策的憧憬有所降溫。與此同時，美國就業數據仍然強勁，令市場對聯儲局大手減息的預期也在降溫，加上美企業績表現參差，美股低開後輾轉向下，道指中段跌幅一度擴大至超過200點，納指表現相對更差，跌幅超過1%。

截至本港時間凌晨約零時44分，道指報27078點，跌191點或0.70%，稍早時盤中低見27062點，跌幅為207點，盤初曾倒升28點，高見27298點；標普500指數報2998點，跌20點或0.69%；納指報8236點，跌85點或1.02%。

歐洲央行宣布維持三大利率不變，但調整了前瞻指引，預計將保持現有關鍵利率水平不變或更低水平最少至2020年上半年。聲明又稱，需要在相當長的一段時期內採取高度寬鬆貨幣政策立場，因為無論是現實的還是預期的通脹率，都長期低於目標水平。同時，還釋放出迄今最強烈的訊號，暗示在夏季假期結束後，將加快實施對歐羅區經濟的貨幣政策支持，下調利率和推出新一輪資產購買計劃均為考慮的選項。

不過，德拉吉議息會後向記者稱，部分歐央行政策委員未確信目前適合推出寬鬆措施，對寬鬆計劃的部分環節仍然持有異議。此外，市場亦密切關注美國聯儲局下周召開的貨幣政策會議。

另外，投資者繼續關注美企財報表現，而周四將有3家道指成分公司及超過50家標普500指數成分公司公布財報。整體而言，市場對第二季財報前景的預期稍微有些偏向負面。

其中，電動車生產商特斯拉(Tesla)第二季勁蝕逾4億美元，虧損遠高於市場預期，拖累股價大跌14%。Facebook (Fb)上季扣除個別項目後每股盈利1.99美元，優於市場預期的1.88美元，股價仍跌2.35%。半導體股表現疲弱，英特爾暫挫1.74%，費城半導體指數回落1.71%。3M上季純利及收入均好過預期，股價先升後倒跌1.1%。

國際貿易關係亦備受關注，中美雙方牽頭人將於下周二至三(30日至31日)在上海見面，中國商務部表示，在平等和相互尊重的基礎上，舉行第12輪中美經貿高級別磋商，但強調重啟經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接的關係。