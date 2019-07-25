國際財經

歐洲央行議息後維持利率不變，但重申有需要長時間採取高度寬鬆的貨幣政策，美股早段下跌。

截至本港時間晚上約9時53分，道指報27147點，跌122點或0.45%；標普500指數報3005點，跌13點或0.46%；納指報8257點，跌63點或0.77%。

中美雙方牽頭人將於下周二至三(30日至31日)在上海見面，中國商務部表示，在平等和相互尊重的基礎上，舉行第12輪中美經貿高級別磋商，但強調重啟經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接的關係。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)昨日表示，中美雙方仍有很大議題商討，料隨後將在華盛頓舉行更多會談，並希望與中方不斷取得進展。

另外，歐洲央行議息後維持利率不變，預期直至明上半年主要利率將維持在目前或更低水平，若通脹持續低於目標，央行將採取行動，包括加強政策前瞻指引，以及考慮推出新的買債計劃。

數據方面，美國6月商品貿易逆差，從5月的750億美元降至742億美元，預期為725億美元。美國6月耐用品訂單按月增長2%，遠高於預期增長0.7%。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.33美元，升0.45美元或0.81%；倫敦布蘭特期油報63.68美元，漲0.5美元或0.79%。