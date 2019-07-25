國際財經

歐洲央行行長德拉吉在新聞發布會上稱，央行認為經濟衰退的風險相當低，而任何的減息將伴以緩解性的措施。

他續稱，勞動力市場展現韌性，並持續改善，但勢頭的確愈來愈弱，而名義薪資增長正在支撐消費。

另外，被問及歐央行是否一致支持預示更多刺激措施的新前瞻指引時，德拉吉表示，有「廣泛討論」而且趨於一致。無論什麼時候，當出現像這樣複雜情況的時候，應該預計會有不同的觀點。

他指出，由於大多數人都趨於一致，否則不會出現在聲明中，意思就是經過相當廣泛的討論，它得到了批准，意見趨於一致。