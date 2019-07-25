國際財經 即巿股評

紐約聯儲主席威廉士(John Williams)在上周四(7月18日)的鴿派言論令市場對於美國聯儲局在7月底大幅降息的預期升溫，歐羅/美元一度升至最高1.1278。然而，威廉士在翌日(7月19日)已澄清其言論並不是關於短期的政策調整，拖累歐羅/美元由高位回落。全周總結歐羅/美元維持於1.1196至1.1280之間波動，最終收市於1.1213，跌0.45%。

本周歐羅/美元弱勢延續。周三(7月24日)公布的法國、德國以及歐羅區製造業採購經理人指數(PMI)同時遜於預期，其中德國PMI創7年新低，歐羅區PMI亦跌至近7年的最低點，顯示歐洲經濟將會進一步放緩。數據公布後，歐羅/美元短線插水30點，最低跌至1.1123，創5月31日以來的近兩個月新低，並連續第四日錄得下跌。

值得留意的是，市埸傳出消息，指歐洲央行會采取更為激進的寬鬆措拖，在經濟數據進一步證明歐洲經濟疲軟後，歐洲央行可能會更為急進。市埸應留意今晚(7月25日)19:45歐洲央行將公布利率決議結果，其後20:30歐洲央行行長德拉吉(Mario Draghi)亦會發表講話，若歐洲央行意外降息的話，或會拖累歐羅/美元跌穿1.1100關口。

技術分析方面，歐羅/美元在6月25日觸及3個月高位1.1407後由升轉跌，輾轉回落形成新的下降通道，目前再度跌至1.1120附近，逼近5月23日低位1.1103水平。若歐羅/美元最終能企穩1.1100關口並掉頭反彈，後市有機會形成“W”型態的底部並繼續在1.1100至1.1400之間作整固波動。但若今晚歐洲央行意外宣佈採取新一輪寬鬆措施，歐羅或會跌穿1.1100關口並進一步下探1.1000甚至1.0915水平（由5月23日低位1.1103至6月25日高位1.1407上升浪的161.8%斐波那契投射水平）。

交易策略方面，短期內待歐羅/美元跌至1.1080-1.1100買入，上望1.1240，跌穿1.1060止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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