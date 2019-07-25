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今日 18:23 國際財經

歐股中段靠穩 觀望歐央行議息

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市場正等候歐洲央行稍後公布議息結果，預期會降低存款利率以振興經濟，加上中美下周初展開一連兩日的貿易談判，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時19分，英國富時100指數報7520點，升18點或0.25%；德國DAX指數報12536點，升13點或0.11%；法國CAC 40指數報5641點，升35點或0.63%；意大利富時MIB指數報22161點，升80點或0.37%。

道指期貨暫報27280點，升43點。

歐洲央行今日召開議息會議，普遍預期將釋放鴿派訊號，可能推出量化寬鬆措施，預期減息10點子，亦要留意行長德拉吉(Mario Draghi)稍後發表的言論。

另外，歐洲央行表示，管理委員會對拉加德(Christine Lagarde)擔任歐央行下任行長並沒有異議，稱對方具有擔任該職位所需的經驗。

中美雙方牽頭人將於下周二至三(30日至31日)在上海見面，中國商務部表示，在平等和相互尊重的基礎上，舉行第十二輪中美經貿高級別磋商，但強調重啟經貿磋商是兩國元首大阪會晤達成的重要共識，與貿易採購沒有直接的關係。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)昨日表示，中美雙方仍有很大議題商討，料隨後將在華盛頓舉行更多會談，並希望與中方不斷取得進展。

數據方面，德國7月IFO企業景氣判斷指數為95.7，低於預期的97.1；預期下半年德國經濟將出現輕微增長，但衰退正在整個工業領域蔓延。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.4美元，升0.52美元或0.93%；倫敦布蘭特期油報63.83美元，升0.65美元或1.03%。

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