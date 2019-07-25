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今日 17:50 國際財經

歐洲央行支持拉加德任行長

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歐洲央行表示，管理委員會對拉加德(Christine Lagarde)擔任歐央行下任行長並沒有異議，稱對方具有擔任該職位所需的經驗。

央行指出，拉加德是一位在貨幣或銀行事務方面，有公認地位和專業經驗的人。

歐央行聲明又稱，是朝歐羅區政府任命拉加德為歐洲央行行長邁出的正式步驟。她將在11月1日接替德拉吉。

拉加德本月中請辭國際貨幣基金組織(IMF)總幹事，將於9月12日離任。拉加德早前獲提名出任歐央行行長後表示，更清晰了解提名過程後，為維護IMF的最大利益決定辭職。

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