國際財經

芬蘭電訊巨頭諾基亞(Nokia)行政總裁(CEO)Rajeev Suri表示，由於中國本地網絡設備供應商獲得更大扶持，預計公司在中國市場將面臨挑戰。

Suri預計，諾基亞在中國市場的5G盈利性同樣將面臨挑戰，公司在爭取合同方面將保持謹慎態度。諾基亞在5G無線電領域正「奮起直追」，並在其他領域擴大領先優勢。

諾基亞次季股東應佔虧損1.93億(歐羅．下同)，去年同期錄得虧損2.66億元。累計上半年，諾基亞錄得股東應佔虧損6.39億元，較去年同期的4.54億元虧損有所增加。