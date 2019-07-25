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今日 16:04 中國財經 國際財經

Tesla料年底前上海投產Model 3

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美國電動車製造商特斯拉(Tesla)表示，Model 3型電動汽車的生產將於年底在中國上海工廠啟動，屆時有望繼續增加銷量，避免高昂的運輸成本和關稅。

美國科技媒體Techcrunch引述特斯拉給股東的季度盈利信中指出，上海超級工廠(Gigfactory Shanghai)繼續成形。生產機械已在今年第二季進入工廠，為第一階段的生產做準備。

特斯拉表示，根據上海超級工廠爬坡量產的時間安排，將在截至2020年6月30日的12個月內，繼續在全球範圍內實現超過50萬輛汽車的生產目標。

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