國際財經

歐洲央行稍候公布議息結果，市場預期央行將宣布降低存款利率以振興經濟，加上美國落實下周赴上海展開一連兩日的貿易談判，抵消英國「硬脫歐」風險上升的負面情緒，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時49分，英國富時100指數報7517點，升16點或0.22%；德國DAX指數報12562點，升39點或0.31%；法國CAC 40指數報5642點，升36點或0.66%；意大利富時MIB指數報22139點，升59點或0.27%。

道指期貨暫報27278點，升41點。

歐洲央行周四召開議息會議，普遍預期將釋放鴿派訊號，可能推出量化寬鬆措施，預期減息10點子。

英國方面，保守黨黨魁約翰遜(Boris Johnson)正式繼任首相職位。他入主唐寧街首相府，發表上任後首次講話，強調英國篤定在10月底脫離歐盟，表示會向歐盟爭取更好的脫歐協議，但亦要為無協議脫歐作好準備。由於約翰遜在脫歐問題上的取態強硬，並一再承諾，無論是否達成協議，都將在10月31日帶領英國離開歐盟，令英國「硬脫歐」憂慮升溫。

至於新任外相藍韜文(Dominic Raab)亦表示，英國10月底時必須脫離歐盟，有協議的情況下脫歐是最好的，但無論如何，英方一定要把脫歐進程做個了結。

中美貿易爭執有望緩和，美國落實下周赴上海展開一連兩日的貿易談判。美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領團隊下周一(29日)抵達上海，並在下周二(30日)舉行為期兩日的中美貿易談判。他稱，中美雙方仍有很大議題商討，料隨後將在華盛頓舉行更多會談，並希望與中方不斷取得進展。在達成協議之前，還將舉行幾次會議，但不指望能解決所有問題。

中東局勢持續緊張，加上美國上周原油庫存大跌，油價扭轉上日挫逾1%的頹勢，今日回穩。紐約原油期貨現時每桶報56.22美元，升0.34美元或0.61%；倫敦布蘭特期油報63.51美元，升0.33美元或0.52%。