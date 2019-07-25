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滴滴出行宣布，與豐田(Toyota)在智能出行服務領域拓展合作。豐田將對滴滴進行投資，其中部分資金將用於雙方與廣汽豐田汽車共同成立合資公司，為平台司機提供汽車相關服務，投資總額共6億美元(46.8億港元)。

滴滴出行高級副總裁朱景士表示，結合滴滴智能出行網絡的規模運營經驗與豐田的汽車互聯技術，共同構建新一代智慧交通技術架構，推動城市的可持續發展。

豐田汽車副社長友山茂樹表示，與滴滴一起進一步加強對於豐田智能互連服務及下一代純電動車的應用，從而強化合作關係。

