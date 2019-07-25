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今日 12:54 國際財經

黑石:市場誤判減息次數 料失望情緒拖累美股

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美國私募基金管理巨擘黑石(Blackstone)首席投資策略師Joseph Zidle認為，投資者目前需要謹慎行事，預計聯儲局在未來數月不會如預期般多次減息，市場的失望情緒將導致股市從歷史高位回落。

Zidle接受CNBC訪問時指出，標普500指數上漲至3000點並不是由盈利推動，也不是由基本面驅動。這實際上是由流動性推動，市場寄望於聯儲局將大幅減息。但他認為，現在沒有進行減息的必要。

Zidl解釋道，市場對聯儲局的許多減息要求，都是建立在通脹預期非常疲弱的基礎上，但通脹遠遠沒有市場預期的那麼疲弱。美國經濟增長正在放緩，但相信經濟在很長一段時間內不會衰退。

雖然Zidle認為經濟不需要減息，但認同聯儲局將在下周三減息25個基點作為保險的共識。然而，對於本月的議息會議後會發生什麼，他與市場持不同意見。

目前，聯儲局在9月份會議上減息的可能性為58%。但Zidle認為，市場在預測聯儲局未來的行動方向、路徑或規模方面「真的很糟糕」，從來沒有真正把握好方向，而聯儲局在預測自己的走勢方面也沒有做得更好。他警告，一旦華爾街意識到聯儲局正在為減息「煞車」，美股的波動將會加劇，將導致風險資產的重新配置。

Zidle對標普500指數的年終預測為2875至2900點，較現水平下跌4%。

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