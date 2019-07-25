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今日 12:25 中國財經 國際財經

人民幣國際支付佔比創5個月高

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環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)最新報告稱，6月人民幣連續第8個月維持國際支付第五大最活躍貨幣，其份額從5月的1.95%升至1.99%，創五個月新高。

SWIFT稱，總體而言，人民幣支付金額相比5月下降1.83%，同期其他所有支付貨幣的支付總額則下降3.55%。

6月主要貨幣的支付價值排名中，美元、歐羅和英鎊分別以40.10%、33.74%和6.63%的佔比，位居前三；日圓以3.73%的佔比排第4；加元、澳元和港元分別以1.84%、1.63%和1.53%的佔比位列第6至第8位。

 

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