國際財經

波音公布歷來最大的季度虧損，新出爐經濟數據差強人意，加上美國司法部對科技龍頭公司展開反壟斷調查，在多項負面消息夾擊下，美股三大指數周三早段向下，道指曾挫158點，即市低見27191點；納指其後在晶片股推動下反彈，與標指齊創收市歷史新高。歐洲主要股市個別發展。

波音勁蝕 道指曾挫158點

納指收市漲0.85%，報8321點，以整數點計為全日最高位，主要因為晶片製造商得州儀器(Texas Instruments)業績理想，股價勁漲7.44%，帶動其他晶片股上揚；道指收市跌79點或0.29%，報27269點，早段一度將跌穿收窄至只有58點，高見27291點；標指則漲0.47%，收報3019點。歐股反覆，英法股分別跌0.73%及0.22%，德股升0.26%。

道指成分股波音受到737 MAX停飛問題嚴重打擊，第二季淨虧損29.4億美元，去年同期則錄得純利22億美元，拖累股價挫3.12%。美國電話電報(AT&T)繼續受付費電視用戶大減困擾，錄得4年來首次季度盈利下跌，但盈利和營業額均勝預期，刺激股價攀升3.58%。

市場觀望聯儲局於香港時間下周四凌晨公布議息結果，美滙指數走勢反覆，美市尾段回升0.02%，報97.72。受德國7月製造業採購經理指數(PMI)疲弱影響，歐羅兌美元曾跌0.22%，至1.1127美元的近兩個月低位，美市尾段報1.1137美元。英鎊慶賀英國新首相上任，揚升0.34%，兌1.2482美元，日圓則微升0.03%，至108.2兌1美元。

能源資訊局(EIA)公布，美國原油庫存上周大減108萬桶，較預期多超過一倍，中美恢復貿談也利好，但市場仍憂慮需求增長。紐約期油收市反覆跌1.6%，報每桶55.88美元；布蘭特期油亦挫1%，收報63.18美元。紐約期金輕微上升1.9美元或0.1%，每盎斯收報1423.6美元。

美國商務部公布，6月新屋銷售按月升7%，以年率計為64.6萬間，但較預期的65.8萬為少。Markit美國7月製造業PMI初值50，低於預測的51。