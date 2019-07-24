國際財經

歐洲股市周三表現反覆，收市整體靠穩，泛歐指數Stoxx 600報391點，微升0.05%。市場預期歐洲央行周四議息後或減息10個點子，加上美股造好，都對歐股有支持。

歐洲主要市場個別發展。英國富時100指數收報7501點，跌0.73%或55點；德國DAX指數收報12522點，回升0.26%或32點；法國CAC 40指數收報5605點，下滑0.22%或12點；意大利富時MIB指數收報22080點，進賬0.57%或125點；西班牙IBEX 35指數收報9329點，攀升0.52%或48點。