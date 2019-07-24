國際財經

美國聯儲局前主席格林斯潘(Alan Greenspan)支持局方為保險起見，在未來議息會議採取減息行動，以應對經濟前景出現下行的風險。

市場普遍預期，聯儲局7月議息會議將減息0.25%，以應對經濟不明朗局面。

格林斯潘接受外電訪問時指出，有時候減息不是因為預期較負面情況出現，而是覺得有必要這樣做，因為如果出現嚴重情況，後果可能非常惡劣；為減少最壞情況發生，保險措施實屬必須。

格林斯潘又認為，關稅是對美國人民的懲罰，而不是對其他國家的懲罰，沒有人可以在貿易戰贏得勝利。