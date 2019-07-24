國際財經

美企季績失色，加上歐洲經濟數據亦不佳，拖累美股早段齊跌，但其後美國落實下周赴上海展開一連兩日的貿易談判，抵消部分負面情緒，標指、納指轉跌為升。

截至本港時間晚上11時03分，道指報27212點，跌136點或0.5%；標普500指數報3004點，跌1點或0.03%；納指報8259點，升7點或0.09%。

美企財報仍是市場關注焦點，波音與卡特彼勒財報令人失望，拖累股價跌1%及4%。不過，迄今已有四分一的標普500成分公司公布了第二季業績，當中78%盈利優於預期。

另外，市場繼續密切關注科技板塊面臨愈來愈大的監管壓力。美國司法部宣布將對大型科技公司進行全面反壟斷審查。受消息影響，Facebook跌0.5%、亞馬遜下滑0.6%，谷歌母公司Alphabet亦跌0.3%。

Wedbush Securities分析師Dan Ives表示，相信美國國會和司法部一定會調查這些公司的反競爭行為，但最終結果將是宣布這些公司無危害、不違規，因此繼續看好蘋果、谷歌、Facebook和亞馬遜等公司，並將以目前的估值購買這些股票。

同時，投資者繼續關注國際貿易關係的進展，美國財長努欽(Steven Mnuchin)對CNBC表示，與美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領團隊下周一(29日)抵達上海，並在下周二(30日)舉行為期兩日的中美貿易談判。

市場亦觀望歐洲央行周四公布的利率決議，普遍預期將釋放鴿派訊號。市場預期全球央行將出台一系列刺激政策，利率期貨市場仍預期美國聯儲局下周減息25點子的機會率為100%，甚至認為有18%的機會率減息50點子。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7507點，跌48點或0.65%；德國DAX指數報12535點，升45點或0.36%；法國CAC 40指數報5607點，跌10點或0.19%；意大利富時MIB指數報22075點，升121點或0.55%。