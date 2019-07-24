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中國電訊設備商華為證實，位於美國的子公司裁員600多人，指裁員是受美國將華為及68間子公司納入實體清單造成的影響。

華為表示，美方的做法對子公司業務營運帶來很大限制，不得不對業務範圍作出調整，形容是困難的決定，會對受影響員工給予包括工資和福利等補償，受影響的包括從事開源、與華為近期產品相關的項目，以及任何關鍵技術研發的員工。

華為創始人任正非早前表示，原本計劃今年向子公司投資6億美元，用作產品研發，但受實體清單影響，子公司不能將任何研發成果發送給華為，子公司員工亦不得與華為員工有任何聯繫。