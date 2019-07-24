國際財經

一如市場預期，英國前外相約翰遜(Boris Johnson)於周二(7月23日)晚上確認當選保守黨黨魁，另外多名英國政府官員宣布辭職，其中包括財相夏文達(Philip Hammond）以及司法大臣郭達瑋(David Gauke)等等。雖然約翰遜的硬脫歐立埸仍然令市埸心有餘悸，多名官員辭職亦增添了未來的不安，但英鎊/美元短線V型反彈，從本周低位1.2414，一度跳升至最高1.2478，反彈幅度達60點。目前滙價在1.2430-1.2450附近波動，正等待後市進一步的消息。

事實上，英鎊/美元不跌反升，是由於之前滙價已經過一輪下跌，而所有利空消息已幾乎被市埸消化。雖然英鎊/美元在上周三(7月17日)創下逾兩年新低1.2378後企穩反彈，第二日更一度反彈逾150點至最高1.2555，但主要是因為紐約聯儲銀行總裁威廉士(John Williams)在上周四(7月18日)的鴿派言論，令市場對於美國聯儲局在7月底大幅降息的預期升溫，然而威廉士在翌日(7月19日)已澄清其言論並不是關於短期的政策調整。英鎊/美元隨即回復下降趨勢，並於昨天(7月23日)再度回落至逼近1.2410水平。

受硬脫歐擔憂影響，英鎊/美元在六月底由最高1.2779開始展開第二輪下跌，並形成下降通道。上周三(7月17日)滙價沿着下降通道，一度跌破1月3日閃崩低位1.2396，並跌至最低1.2378，創2017年4月以來的逾兩年新低。目前英鎊/美元雖然出現短暫反彈，但若滙價短期內未能順利突破下降通道頂部阻力1.2500，後市仍有機會沿着下降通道再次尋底，並進一步下探1.2300水平。

交易策略方面，早前於6月16日所定的英鎊/美元沽盤已取消。短期內待英鎊/美元反彈至1.2560-1.2580沽出，下望1.2330，升穿1.2610止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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