國際財經

中美經貿官員據報下周重啟面談，惟英國前外相約翰遜(Boris Johnson)將成為新任首相，投資者對「硬脫歐」憂慮升溫，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時27分，英國富時100指數報7490點，跌66點或0.88%；德國DAX指數報12527點，升36點或0.29%；法國CAC 40指數報5589點，跌28點或0.51%；意大利富時MIB指數報21985點，升30點或0.14%。

道指期貨暫報27262點，跌62點。

英國保守黨黨魁約翰遜將接替文翠珊出任英國首相。由於約翰遜在脫歐問題上的取態強硬，並一再承諾，無論是否達成協議，都將在10月31日帶領英國離開歐盟，令英國「硬脫歐」憂慮升溫。

中美貿易談判有望取得進展，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)據報將率領高級官員，下周一前往上海，與中國恢復一度中斷的高級別經貿談判。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，華府官員即將進行貿易談判是一個良好徵兆，期望中國可購買美國農產品。

數據方面，歐羅區7月製造業採購經理指數(PMI)初值為46.4，低於預期的47.6，為2012年12月以來新低。法國7月製造業PMI初值降至50，低於預期的51.6。德國7月製造業PMI初值為43.1，低於預期的45.2，為2012年7月以來新低。

另外，歐洲央行將於周四議息，市場預料央行會宣布降低存款利率以振興經濟。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.1美元，升0.33美元或0.58%；倫敦布蘭特期油報64.01美元，升0.18美元或0.28%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，料錄得減少440萬桶，是連續第6周回落；汽油與精煉油庫存預期分別減少110萬桶與增加170萬桶。