國際財經 即巿股評

中美傳下周將在上海面對面談判，更有報道美方肯認低威，擬撤中國部分關稅換取協議，市場又再翻兜貿易戰有轉機，令上周五標普險守廿天線(2977點)後，周一及周二連升兩日，不單重上十天線(2997點)及3000點大關，亦僅低過歷史高位3017點0.4%，明顯比港股走勢強。

蒙牛考驗持貨者耐性

港股今早曾升逾兩百點，以為守得雲開見月明，但午後升幅唔見一大截，成交依然低迷，戰友當然相當無癮，或多或少受近日政治氣氛影響。好彩本欄睇好的粵海投資(00270)仍有交代，在悶市中矮仔上樓梯兼不斷創新高，而家預期股息跌至4厘，仍遠高過十年美債(現處2.05厘)，撲向18蚊只是時間問題，而蒙牛(02319)及現代牧業(01117)仍值得持有，但要有耐性好揸。

美股強勢，除咗聯儲局月底會議減息達百分百外，還有業績暫時算唔錯，例如道指成分股，股神巴菲特揸咗31年的可樂，受惠無糖汽水等新產品銷售帶動盈利上升，令第二季純利多賺12.6%，比預期佳，令股價破頂創新高。

此外，美國模擬晶片(Analog)龍頭廠商德州儀器，隔晚收市後公布季績，市場諗住華為被美國打壓，德州儀器睇怕都凶多吉少(華為佔德州儀器收入3%至4%)，但好在執番身彩，雖然營業收入連續3季下滑，上季每股盈利仍好過預期，管理層更稱向華為供貨已部分恢復，芬佬轉軚對下半年晶片業樂觀，令德州儀器盤後大升7%。

約翰遜登基踢高美元

美股誓不低頭，標普預測市盈率達18倍，即位處過去10年正1標準差，估值開始離地，但奈何全球放水，還有被稱為侵侵二世的約翰遜(Boris Johnson)，登上米字國首相寶座，佢一向擺明車馬會強硬脫歐，而家首相張櫈都未坐暖，已嚇散英鎊歐羅，即變相抬高美元。

美元升，更挨近近期頂部，一向主張弱美元的特朗普仲唔鬼煞咁嘈，為咗侵侵選舉工程，驚青的聯儲局主席鮑威爾，或者月底會劈半厘壓低美元強勢，一旦照呢個劇本行，美股就可以繼續舞照跳。

Cadence績佳兼業務獨特

華為事件短期有望紓緩，晶片股轉強，業務更乎壟斷的電子設計CAD/CAM軟件生產商Cadence可留意，集團剛公布上季賺57美仙，按年升26.7%，較市場預期的53美仙高，更連續四次超過市場預期。

走勢上，股價從75.6美元回落，短期或會進一步下沉，由於業務特獨，尤其設計晶片近乎必須使用Cadence軟件，在業務獨特性下，50天線(69.5美元)樓下絶對值得吸納，失守60美元止蝕，目標睇90美元。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

[email protected]