國際財經

中美經貿官員盛傳下周在華會談，市場憧憬雙方將打破貿易僵局，惟約翰遜(Boris Johnson)當選英國保守黨黨魁，並將成為新任首相，市場對英國「硬脫歐」憂慮升溫，加上美國對科技巨擘展開反壟斷調查，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午3時38分，英國富時100指數報7541點，跌14點或0.2%；德國DAX指數報12502點，升11點或0.09%；法國CAC 40指數報5614點，跌3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21964點，升9點或0.04%。

道指期貨暫報27295點，跌29點。

英國保守黨黨魁選舉結果出爐，大熱門前外相約翰遜一如預期，擊敗現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，約翰遜將會接替文翠珊出任英國首相。約翰遜在脫歐問題上的取態強硬，並一再承諾，無論是否達成協議，都將在10月31日帶領英國離開歐盟。有金融機構預期，約翰遜繼任首相，英國有更大機會在無協議下「脫歐」；而市場普遍認為「硬脫歐」將會打擊英國經濟。

中美貿易談判有望取得進展，外電報道，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)將率領高級官員，下周一前往上海，與中國恢復一度中斷的高級別經貿談判。美國白宮經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)表示，華府官員即將進行貿易談判是一個良好徵兆，期望中國可購買美國農產品。

不過，有美國官員透露，是中方要求在上海會面，而非過往的北京，相信結果不會有重大突破，過程亦較漫長。財經頻道CNBC引述消息人士表示，美方已提出取消部分關稅，換取中方同意貿易協議要有法律效力、有監督執行的方式，即是回到5月談判停滯前的情況。中國最少要數個月時間考慮，預計最快要半年後才能達成協議。

另外，《華爾街日報》引述消息人士稱，美國司法部已經就科技巨擘是否損害市場競爭而進行廣泛的反壟斷調查。據悉，有關調查的主要範疇，是確定佔支配地位的互聯網搜尋引擎、社交媒體、零售業界等，有否在操作上違反反壟斷法的行為。有關調查對象包括Facebook、Alphabet旗下的谷歌、亞馬遜與蘋果等。

美國原油庫存跌幅遠大於預期，同時美國海軍表示上周可能擊落了第二架伊朗無人機，中東局勢再趨緊張，刺激油價向上。紐約原油期貨現時每桶報57.09美元，升0.32美元或0.56%；倫敦布蘭特期油報64.09美元，升0.26美元或0.41%。

美國能源資訊局(EIA)將公布上周原油庫存，料錄得減少440萬桶，是連續第6周回落；汽油與精煉油庫存預期分別減少110萬桶與增加170萬桶。