國際財經

日本共同社報道，正在瑞士日內瓦召開的世界貿易組織(WTO)總理事會會議於周二結束首日的會議，由於議事進度較計劃延後，日本政府對南韓出口管制的相關討論推遲至周三的第二天會議進行。

日本外務省經濟局長山上信吾表示，首先將聽取韓方的主張，在此基礎上細緻地說明日本的立場。

報道指出，日本政府就半導體製造必需的氟化氫等3種材料，加強對南韓的出口管制。日方稱，此舉是由於發現不妥事例，但韓方批評這是針對之前被徵勞工訴訟作出勒令日本企業賠償終審判決的報復，並考慮向WTO提出訴訟。