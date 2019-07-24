訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 11:10 國際財經

WeWork傳計劃最快9月上市

放大圖片

外電引述知情人士稱，美國共享辦公室營運商WeWork有意最早在今年9月上市，較部分分析師的預期早。

消息人士透露，WeWork仍可能通過IPO籌資數十億美元，並藉此成為今年僅次於Uber的第二大IPO。

另外，據悉WeWork本周正與華爾街數家投行舉行會議，討論可能在未來幾周敲定的一筆資產抵押貸款，且有望通過這筆貸款籌資50億至60億美元，而籌資金額亦可能較公司原定目標高出20億美元。

WeWork無回應相關報道，而且官方目前尚未公開公司的具體上市時間表。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。