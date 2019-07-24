國際財經

外電引述知情人士稱，美國共享辦公室營運商WeWork有意最早在今年9月上市，較部分分析師的預期早。

消息人士透露，WeWork仍可能通過IPO籌資數十億美元，並藉此成為今年僅次於Uber的第二大IPO。

另外，據悉WeWork本周正與華爾街數家投行舉行會議，討論可能在未來幾周敲定的一筆資產抵押貸款，且有望通過這筆貸款籌資50億至60億美元，而籌資金額亦可能較公司原定目標高出20億美元。

WeWork無回應相關報道，而且官方目前尚未公開公司的具體上市時間表。