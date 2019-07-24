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今日 10:16 國際財經

英央行官員:有強勁理由維持利率不變

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英倫銀行首席經濟師及貨幣政策委員會(MPC)委員霍爾丹(Andy Haldane)表示，央行有強勁的理由維持利率不變，並且應謹慎推進放寬貨幣政策。

霍爾丹在一個場合中講話指出，鑑於未來的經濟道路可能崎嶇不明，在路徑變得更加清晰前，有強烈的理由維持利率不變。他認為，除非經濟急劇衰退，否則對減息持非常謹慎的態度，因英國經濟已滿負荷運轉，不能依賴央行的刺激來推動增長。

他提到，目前市場預測的利率路徑不太可能，更重要的是，如果發生英國無協議脫歐，將「無法提前預測」對於無協議脫歐的政策回應。如果無協議脫歐導致英鎊急劇下跌以及通脹預期大幅上升，貨幣政策委員會可能不會像市場預期的那樣下調利率。他強調，英倫銀行需要很多理由以決定減息。

霍爾丹又表示，近期疲弱的經濟數據反映與英國脫歐相關的波動性，而消費者信心和就業市場依然強勁，英國的政策立場與美國和歐羅區不同。英國目前的貨幣立場比美國更加寬鬆。

他補充說，英國經濟增長料在第二季停滯，而在英國脫歐前，企業投資顯著放緩。但英國經通脹調整後的利率較其他國家低，且勞動力市場缺乏額外的空間，這意味美國和歐羅區放寬政策的模式並不適合英國央行。從目前的情況看，英國未來的貨幣政策路徑已經與過去大不相同，與其他國家的央行也大相徑庭。

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