國際財經

日本製造業活動連續第3個月收縮，但收縮速度有所放緩，海內外需求依然低迷。

日本7月製造業採購經理指數(PMI)初值升至49.6，6月終值為49.3，但仍是連續3個月低於50榮枯分界線。

期內，服務業PMI初值為52.3，高於6月終值的51.9。綜合PMI初值升至51.2，上月終值為50.8。

IHS Markit分析師Joe Hayes說，中國需求疲弱仍是造成日本產品需求遲滯的關鍵主因，日韓紛爭加劇也為日本製造業供應鏈增添下行風險，導致服務業可能需要再度負責彌補額外的遲滯。