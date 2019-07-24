國際財經

英國航空(British Airways)入稟禁止機師工會罷工的呈請被法院駁回。英航對高等法院的裁決感到失望，並表示將會上訴。

英航機師工會(British Airways Pilots’ Association)因不滿資方提出3年加薪11.5%的建議，大比數通過包括罷工在內的行動決議，令英航面臨40年來，機師舉行的首次罷工。

英航表示，希望與工會繼續溝通，避免罷工影響乘客。

機師工會則稱，由於資方將會上訴，押後原訂周五召開的調停磋商。工會至今仍未決定罷工日期。