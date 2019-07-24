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【國際早班車】美司法部據報對科企反壟斷調查

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美司法部據報對科企反壟斷調查

《華爾街日報》報道，美國司法部已對科技巨擘展開反壟斷調查，對象包括Facebook、谷歌、亞馬遜與蘋果。

貿易風險拖累 IMF降全球經濟展望

IMF預計貿易緊張局勢構成下行風險，將今年全球經濟增長預期從4月的3.3%，下調至3.2%，2020年降至3.5%。

萊特希澤據報下周一訪華 與中方恢復經貿談判

美國貿易代表萊特希澤據報下周一前往中國，恢復兩國經貿談判，他將逗留在上海直至下周三。

中美傳下周貿談 道指收市炒高177點

美企季績理想，加上傳出美中將重開貿談，刺激道指一度擴至升196點，收市仍漲177點或0.65%；標指和納指分別升0.68%及0.58%。可口可樂和聯合技術績佳，股價分別漲6%和1.5%。高盛進賬2.5%。

外圍焦點簡訊

￭ NAR美國6月現樓銷售跌1.7%，預期跌0.2%。
￭ 可口可樂第二季盈利按年升12.56%。
￭ Visa第二季純利按年升33%，每股A股經調整盈利勝預期；集團調高年度收入預測。
￭ 聯合技術第二季每股經調整盈利為2.2美元，與收入同樣勝預期。
￭ 美滙指數升上5周新高97.74；約翰遜接任英國首相，硬脫歐風險驟升，鎊兌美元尾段跌0.3%。
￭ 紐約期金收市跌0.4%，每盎斯報1421.7美元。
￭ 油價先跌後升，布蘭特期油收市漲0.9%，紐約期油升1%。
￭ 德國股市收市升1.64%，英股和法股分別漲0.56%及0.92%。
￭ 美國FBI局長：中國是美國商業情報領域最大威脅。

房委會擬允34萬伙未補價資助屋分租基層家庭

消息稱，房屋署建議房委會34萬伙未補價的租置公屋及居屋納入房協計劃，可將單位分租予合資格基層家庭等。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28531點，較恒指收市高水65點。
￭ ADR港股比例指數收報28526點，較香港收市高59點。
￭ 鷹君(00041)白石角朗濤周六發售238伙；截至周二晚8時，入票數目較周六發售數目超購約6倍。
￭ 新地(00016)元朗PARK YOHO Napoli加推價單涉72伙，售價調高1.3%。

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