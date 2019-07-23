閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布，截至6月底止用戶人數升至2.03億個，優於市場預期的1.922億個，前一季為1.9億個。
Snap財務總監Derek Andersen預期，本季的用戶數量將升至介乎2.05億至2.07億個。
消息公布後，Snap股價在市後時段升9.3%。分析員此前擔心Snapchat用戶增長放緩。
Snap上季錄得淨虧損2.552億美元，較前一年度同期的3.533億美元虧損有所收窄。期內每股經調整虧損6美仙。
今日 05:41 國際財經
閱後即焚軟件Snapchat母公司Snap公布，截至6月底止用戶人數升至2.03億個，優於市場預期的1.922億個，前一季為1.9億個。
Snap財務總監Derek Andersen預期，本季的用戶數量將升至介乎2.05億至2.07億個。
消息公布後，Snap股價在市後時段升9.3%。分析員此前擔心Snapchat用戶增長放緩。
Snap上季錄得淨虧損2.552億美元，較前一年度同期的3.533億美元虧損有所收窄。期內每股經調整虧損6美仙。
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