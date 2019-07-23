國際財經

可口可樂和聯合技術（UTC）兩家美國大型企業季績理想，利好股市氣氛，帶動美股周二全面上升，歐股亦造好。美市中段傳出中美貿易談判將於下周展開，美國談判代表計劃周一前往中國，刺激道指升幅擴大，一度升196點，收市仍漲177點，標指和納指分別升0.68%及0.58%。可口可樂和聯合技術績佳，股價分別漲6%和1.5%。美國總統特朗普周一再在Twitter向聯儲局施壓，要求聯儲局馬上減息，不要一錯再錯。

債務上限達協議 美滙5周高

歐洲三大股市高收，德股大升1.64%，英股和法股分別漲0.56%及0.92%。亞股普遍上揚，日股高收0.95%。

白宮與國會達成協議，把債務上限及預算限制延長兩年，令債務違約風險減低，刺激美元回勇。美滙指數升上5周新高，最高見97.74，尾段報97.73。美元兌日圓升0.34%，報108.24日圓。美元轉強拖累金價偏軟，收市跌0.4%，每盎斯報1421.7美元。

投資者預期歐洲央行周四開會議息時將公布新刺激措施，歐羅受壓，兌美元最低報1.1146美元，是5月31日以來最弱。約翰遜今天接任英國首相，硬脫歐風險驟升，英鎊受壓，尾段跌0.3%左右，報1.2435美元，仍然靠近1.2382美元的27個月低位。

IMF三個月兩削經濟預測

國際貨幣基金組織（IMF）再次下調全球經濟預測，料2019年增長3.2%，較4月的預測低0.1個百分點，與年初預測相比更低0.3個百分點，理由是全球經濟下行風險仍大。2020年的預測也下調0.1個百分點至3.5%。另一方面，美國今年增長預測上調0.3個百分點至2.6%，明年則維持在1.9%。中國今明兩年預測均調降0.1個百分點，今年估計增長6.2%，明年增長6%。

數據方面，美國全國房地產商協會（NAR）周二公布，6月現樓銷售下跌1.7%至527萬間，分析師本來預期跌0.2%至533萬間。

中東局勢暫時緩和，但油價先跌後升，布蘭特期油收市漲0.9%，每桶報63.83美元，紐約期油升1%，每桶收報56.77美元。比特幣在1萬美元關口爭持，跌3%，最低曾跌至9867美元。