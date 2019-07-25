即巿股評 港股直擊 國際財經

內地科創板登場第二日，中港股市依然未脫悶局，波幅窄且成交淡。相比之下，美股在高峰徘徊，加上大型科企相繼放榜，投資者正注視科企的「成績表」能夠推動三個主要指數再走多遠。

Facebook、亞馬遜(Amazon)及Google母公司Alphabet將於美國時間今明兩天公布業績，早前Netflix季績顯示美國訂戶人數減少，已拖累股價急挫，令市場對叱吒風雲的科技龍頭FAANG倍添疑慮，且這5隻股皆尚未重返紀錄高位，正正反映美股升市牛氣不足。

FAANG各有隱憂。Facebook發布的虛擬貨幣Libra計劃，引來官方口誅筆伐，Libra顛覆金融體系連「一小步」亦相當難行。蘋果(Apple Inc.)市傳擬斥10億美元收購英特爾(Intel)手機晶片部門，又獲大摩調高目標價，惟想重拾每一代iPhone皆暢銷的動力，仍屬言之尚早。

Alphabet今年4月曾破頂，其後受累歐盟巨額罰款，股價大幅回落，公司收入增長放緩迄今未找到改善方案，而且與Facebook及Amazon一樣，均面對法國有意徵收數碼稅等不明朗因素。

Amazon是FAANG現價比較接近歷史高位的一員，盈利前景也相對獲大行看好，儘管創辦人貝索斯離婚分身家暫未帶來負面效應，但公司本身同樣存在缺乏新動力的問題；加上一眾傳統零售商(像Walmart)積極反撲，足以使其增長無復當年勇。至於Netflix，亦備受努力轉型的巨擘(如迪士尼)所挑戰，在FAANG中最被看淡。

目前支撐美股的，可能要靠唯一市值企穩1萬億美元的微軟，惟「單天保至尊」最多只能令指數不致顯著調整，卻肯定無法帶領美牛邁向新里程。高盛相信，美股估值已到達「天花板」，意味後市即使有寸進，但大升機會卻極低。

FAANG業務發展尋找生力軍之際，市場調查公司Wolfe Research在金價離峰值1921美元尚遠的情況下，認為新組合「BAANG」較FAANG吸引。BAANG代表Barrick Gold、AngloGold、Agnico Eagle Mines、Franco-Nevada和Gold Fields等5隻黃金礦業股份。

金價於上星期創出6年新高之後回吐，仍站在1400美元水平反覆；環球央行齊心「放水」救經濟，維持超低利率(甚至負利率)；加上美元即將踏入減息周期令強勢難再，掃除了金價續漲的一項阻礙。事實上，近日睇好金市者愈來愈多，「宏觀對沖王」達里奧(Ray Dalio)是其一，但沒提供「目標價」；荷蘭銀行則預測，金價升浪可延續至2020年，有機會攀越1500美元。

靠金價向好這單一原因，而把BAANG與受惠科技大潮且為人們生活帶來改變的FAANG相提並論，明顯是對BAANG過分樂觀。然而，附【圖】所見，金價去年中觸底後，漲幅遠遜BAANG，與以往金價牛市初期金礦股普遍跑贏的情況相若。BAANG前景縱不能媲美當年FAANG，惟在配置資產時，金礦股仍然值得考慮。

信報投資研究部

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