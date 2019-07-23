國際財經

儘管美企業績普遍理想，加上市場憧憬中美貿易談判取得進展及美國有望解決發債上限危機，道指升近百點。不過，市場繼續觀望歐美央行的貨幣政策前景，以及國際貨幣基金組織(IMF)再度調低全球經濟增長，美股一度回軟。

截至本港時間晚上11時03分，道指報27250點，升78點或0.29%；標普500指數報2992點，升7點或0.24%；納指報8210點，升6點或0.08%。

超過140家標普500成分公司與三分一道指成分公司將於本周公布財報；其中，可口可樂第二季淨營業收入近100億美元，高於市場預期96.79億美元；第二季每股盈利0.63美元，優於預期為0.61美元，目前股價升逾5%，創新高。另外，玩具生產商孩之寶第二季盈利與銷售收入均超出市場預期，帶動股價升逾8%。

歐美央行的貨幣政策前景仍是市場焦點，分析指出，對於聯儲局於本月底至少將減息25點子的預期，令美股得到提振。芝加哥商業交易所的美聯儲觀察工具，聯儲局7月減息25點子的機會率為77.5%，減息50點子的機會率為22.5%；到9月減息25點子的機會率為25.7%，減息50點子和75點子的機會率分別為59.3%和15%。

此外，市場還預計歐洲央行將於本周四的會議上，暗示未來進一步減息，這種市場預期令全球市場得到支撐。目前，市場預計歐央行貨幣政策決策者有46%的可能將關鍵存款利率下調10點子，至-0.5%，以抵禦全球貿易局勢和地區通脹乏力帶來的風險。

不過，國際貨幣基金組織(IMF)再度下調全球經濟增長預測，因中美貿易戰持續、英國脫歐陰霾未散，以及通脹依然呆滯。IMF預計今年全球經濟增長3.2%，較4月時的預測下降0.1個百分點，更較今年初下降0.3個百分點，消息拖累美股回落。

同時，投資者還關注英國的政局發展，英國脫歐強硬路線立場的約翰遜(Boris Johnson)在英國保守黨領導人選舉中獲勝，他將接替文翠珊(Theresa May)成為英國新任首相。部分投資者擔心，為了取悅保守黨內強硬反歐盟人士，約翰遜將帶領英國在10月31日沒有與歐盟達成貿易協議的情況下退出歐盟。

歐洲股市方面，英國富時100指數報7576點，升61點或0.82%；德國DAX指數報12526點，升237點或1.93%；法國CAC 40指數報5634點，升67點或1.21%；意大利富時MIB指數報22000點，升264點或1.22%。