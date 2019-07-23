國際財經

中美貿易官員據報將於下周會晤，加上部分美國企業季績勝預期，美股早段上揚。

截至本港時間晚上約9時46分，道指報27282點，升110點或0.41%；標普500指數報2995點，升10點或0.35%；納指報8227點，升23點或0.29%。

中美貿易談判料有正面發展，美國政治新聞網站POLITICO報道，中美政府正考慮下周在北京舉行經貿高級別磋商，預計美國貿易代表萊特希澤和財長努欽將出席經貿高級別磋商，中方則將派出國務院副總理劉鶴和商務部長鍾山參加。

此外，特朗普與7間科技產品巨擘高層會面，同意他們提出關於向華為供貨時，希望美國商務部可迅速批出豁免許可的要求。不過，華為據報秘密地替北韓建立商業無線網絡，以及美國制裁一間涉違伊朗原油禁令的中國公司，或會對中美貿易談判構成影響。

英國保守黨黨魁選舉結果出爐，大熱門前外相約翰遜(Boris Johnson)一如預期，擊敗現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，將會接替文翠珊出任英國首相。

數據方面，美國5月FHFA樓價按月上漲0.1%，市場預期為增長0.4%。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.26美元，升0.04美元或0.07%；倫敦布蘭特期油報63.23美元，漲0.03美元或0.05%。