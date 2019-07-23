國際財經

上周倫敦金走勢受聯儲官員的言論影響，表現反覆。上周四(7月18日)紐約聯儲銀行總裁威廉士(John Williams)指他目前對美國長期中性利率預估在0.5%左右，並稱當經濟出現有問題的跡象時，央行應該迅速採取行動。加上前一日(7月17日)美國房屋數據未如理想，倫敦金觸底反彈，脫離上周三觸及的低位1400.03美元，兩日內大漲逾50美元至最高1452.98美元，創2013年5月以來的逾6年新高。

不過，威廉士隨即在翌日(7月19日)澄清了他日前所發表的鴿派言論，並向市埸保證其言論是學術性的，並不是關於短期的政策調整。倫敦金從高位回落，直至今日(7月23日)，倫敦金已跌至最低1414.15美元，回調幅度逾30美元。

值得留意的是，市埸傳出消息，指歐洲央行會採取更為激進的寬鬆措拖，而澳洲、紐西蘭、加拿大等國早已開啟降息周期，加上美國總統特朗普於昨天(7月22日)再次敦促聯儲局降息，並計劃提名支持降息50點的保守派經濟學家Judy Shelton出任美國聯儲局理事，這意味全球主要央行的貨幣政策前景偏向寬鬆，將為金價帶來進一步支持。更重要的是，全球貿易危機尚未完全消除，黃金的避險需求仍將發揮作用。

技術分析方面，倫敦金在7月18日突破三角形頂部，並一度升至1452.98美元，創逾6年新高。若以三角形的量度幅度計算，金價的上升目標可至1465美元甚至1475美元，但目前日線圖的RSI和金價走勢形成頂背馳，意味金價的上升動力已接近衰竭，後市或許需回吐調整醞釀新一輪上升動力。短期內若金價跌穿1410美元及1400美元關口支持，則須小心金價或會大幅回落至1385美元(從5月30日低位1274.88美元至7月19日高位1452.98美元的上升浪的38.2%斐波納契回吐水平)，甚至1365美元附近。

交易策略方面，短期內待倫敦金跌至1410至1412美元區域後買入，上望1435美元，跌穿1405美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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