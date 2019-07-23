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今日 18:25 國際財經

歐股中段續升 關注英美政經局勢

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中美貿易官員據報將於下周會晤、美國總統特朗普再促聯儲局減息，惟市場關注英國保守黨黨魁選舉稍後公布結果，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報7560點，升45點或0.61%；德國DAX指數報12440點，升151點或1.23%；法國CAC 40指數報5597點，升30點或0.55%；意大利富時MIB指數報21866點，升131點或0.6%。

道指期貨暫報27261點，升85點。

中美貿易談判料有正面發展，美國政治新聞網站POLITICO報道，中美政府正考慮下周在北京舉行經貿高級別磋商，預計美國貿易代表萊特希澤和財長努欽將出席經貿高級別磋商，中方則將派出國務院副總理劉鶴和商務部長鍾山參加。

此外，特朗普與7間科技產品巨擘高層會面，同意他們提出關於向華為供貨時，希望美國商務部可迅速批出豁免許可的要求。不過，華為據報秘密地替北韓建立商業無線網絡，以及美國制裁一間涉違伊朗原油禁令的中國公司，或會對中美貿易談判構成影響。

英國保守黨黨魁選舉結果稍後出爐，普遍預料前外相約翰遜將擊敗現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，成為黨魁和新任首相。不過，據報將有最少12名屬公務員的次官辭職「跳船」，相信是不想為約翰遜効力。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報56.29美元，升0.07美元或0.12%；倫敦布蘭特期油報63.21美元，跌0.05美元或0.08%。

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