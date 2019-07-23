國際財經

中美貿易官員據報將會晤、美國總統特朗普再促聯儲局減息，市場樂觀情緒升溫，惟關注英國保守黨黨魁選舉結果稍後揭盅，抑制大市升幅，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報7558點，升43點或0.58%；德國DAX指數報12393點，升104點或0.85%；法國CAC 40指數報5598點，升31點或0.57%；意大利富時MIB指數報21879點，升144點或0.66%。

道指期貨暫報27210點，升34點。

中美貿易談判料有正面發展，《南華早報》引述消息稱，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)將於下周訪華，與中國國務院副總理劉鶴會面，為二十國集團(G20)大阪峰會中美元首會面後，中美經貿負責人首次會晤。總統特朗普稍早表示，努欽與中國相關官員，進行了非常良好的通話。

此外，特朗普與7間科技產品巨擘主事人會面，同意他們提出關於向華為供貨時，希望美國商務部可迅速批出豁免許可的要求。不過，華為據報秘密地替北韓建立商業無線網絡，並協助其維持運作，以及美國制裁一間涉違伊朗原油禁令的中國公司，外界觀望這會否對中美貿易談判構成影響。

另外，聯儲局下周將召開政策會議之際，特朗普在Twitter上表示，雖然幾乎沒有通脹，但美國毫無必要地被迫支付比其他國家高很多的利率，完全是因為觀念極其錯誤的聯儲局。他稱，聯儲局早前過度並且太快地加息、緊縮，呼籲別再錯過減息的機會。特朗普擬提名出任聯儲局理事的候選人Judy Shelton表示，支持聯儲局本月底議息會議減息半厘。

英國政局方面，英國保守黨黨魁選舉結果今天出爐，普遍預料前外相約翰遜將擊敗現任外相侯俊偉(Jeremy Hunt)，成為黨魁和新任首相。不過，據報明天或之前將有最少12名屬公務員的次官辭職「跳船」，相信是不想為約翰遜効力。

油價扭轉上日漲逾1%的升勢，紐約原油期貨現時每桶報56.19美元，跌0.03美元或0.05%；倫敦布蘭特期油報63.21美元，跌0.05美元或0.08%。