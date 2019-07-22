國際財經

歐洲股市周一收市造好，泛歐指數Stoxx 600收報387點，上揚0.13%。歐洲央行本周四議息，市場預料按兵不動，但可能暗示加碼推出寬鬆措施，投資者審慎吸納歐股。

英國富時100指數收報7514點，回升0.08%或6點；德國DAX指數收報12289點，攀高0.24%或29點；法國CAC 40指數收報5567點，進賬0.26%或14點；意大利富時MIB指數收報21735點，彈升0.44%或94點；西班牙IBEX 35指數收報9163點，回吐0.08%或7點。