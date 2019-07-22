國際財經 中國財經

中國電訊設備商華為周一宣布，與兩間加拿大電訊企業合作，在該國70個偏遠社區提供高速無線上網服務。

華為加拿大公司指出，與Ice Wireless及Iristel分別在當地大西洋區20個社區，與魁北克省(Quebec)的50個社區提供高速無線上網服務。

華為披露，有關計劃已經得到聯邦有關機構根據安全評估計劃作出批准，有關基建被視為主要基建。

加拿大去年12月拘捕華為副董事長兼財務總監孟晚舟後，中國與加拿大近期的外交關係惡化。本次華為獲加拿大當局批准在當地提供電訊設備，再次引起國際關注。