國際財經

市場對美國聯儲局本月底大手減息半厘的預期降溫，加上本周陸續有巨企公布季績，投資者持觀望態度，美股道指反覆靠穩，納指表現相對強勢，因為市場憧憬科技巨頭業績報喜。歐股則輕微高收。

波音降級負面 股價挫1%

道指早段升73點，盤中高見27227點，其後倒跌65點，低位觸及27088點，收市仍升17點或0.07%，報27171點；走勢反覆主要受波音拖累。評級機構惠譽把波音評級展望降至負面，導致股價下滑1%收市。科技股有吸納，蘋果收市漲2.29%，英特爾上揚2.15%，微軟都抽高1.32%，助力納指升0.71%，收報2985點，因市場期待本周公布業績的3家科技巨頭Facebook、 Alphabet和亞馬遜會報喜。標指靠穩升0.28%，收報8204點。

在美國聯儲局下周三公布利率決策前，歐洲央行率先於本周四議息，預料按兵不動，但可能暗示加碼推出寬鬆措施。市場則普遍預期聯儲局減息0.25厘。

歐股溫和向上，泛歐STOXX 600指數升0.1%，英法德三大股市升幅介乎0.08%至0.26%。至於亞股承接上周五美股跌勢， MSCI亞太指數（不計日本）低收0.6%，日股微跌0.2%。

滙市投資者在歐洲央行議息前表現審慎，美滙指數尾段靠穩在97.14，歐羅兌美元回軟報1.121美元，美元兌日圓升0.15%，報107.89日圓。

供應困擾 油價上揚

受全球地緣局勢不穩影響，紐約期金收市升少於0.1%，每盎斯報1426.9美元，金價上周五曾跌1%，因市場對聯儲局減息半厘的期望下降，但分析師指出，在貿易關係緊張、英國脫歐問題和中東局勢不明朗等因素支持下，金價可望進一步衝高。

市場擔心伊朗上周扣押英國油輪的行動，可能導致波斯灣地區石油供應受阻，刺激油價上揚。布蘭特期油漲1.3%，每桶收報63.26美元；紐約期油升1.1%，每桶收報56.22美元。