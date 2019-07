即巿股評 港股直擊 國際財經

被譽為美國聯邦儲備架構中最具影響力的聯儲銀行、地位僅次於正副主席的紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams),上周四在中央銀行研究協會(Central Bank Research Association)周年大會發言時表示,美國經濟一旦呈下滑跡象,就需要以迅速行動應對,尤其是當利率接近ZLB(Zero Lower Bound,零息下限)的環境,更該「採取措施防患於未然,好過等待災難發生。」(It's better to take preventative measures than to wait for disaster to unfold.)

受威廉斯的言論刺激,利率期貨顯示,聯儲局本月底減息半厘的機會由30%急飆至59%。然而,紐約聯儲銀行其後發出聲明澄清,威廉斯只是根據20年研究而發表的學術演說,並非關於下次議息會議的潛在政策行動。

有趣的是,上周五美股跟隨着威廉斯「放鴿」和紐約聯儲銀行「澄清」出現的次序而先升後跌,最終全線低收,標普500指數及納指雙雙10天線不保。

事實上,美股三大指數上周分別再創歷史新高,主要是市場幾乎一致把聯儲局包括主席鮑威爾在內官員的所有言論,都解讀為「暗示」即將放寬貨幣政策,繼而憧憬本月底減息,幅度甚至多達0.5厘。

聯儲局下周二(30日)就開始一連兩天的議息,而此前一個星期,亦即今日起踏入傳統的「熄燈期」(Fed blackout period),局方官員須停止公開發表關於貨幣政策的意見。此外,聯儲局上周三公布的「褐皮書」指出,儘管受到貿易不確定性可能造成負面效應影響,預計美國經濟未來幾月仍可維持溫和增長。換言之,聯儲局未有迫切需要減息,在這段缺乏官方言論的「熄燈期」,美股很大機會借勢進行超買調整。

港股方面,恒指昨天低開153點後反覆偏軟,尾市跌幅進一步擴大,曾見28303點,收報28371點,下挫394點(1.37%),一口氣失守10天與20天線。

本欄早前提到,恒指測試28000至28300點的成交量密集區、7月9日上次低位附近即顯著反彈,短期整固或已完結。附【右圖】所見,在7月上半月,分別反映強勢股買盤與弱勢股沽壓的強勢股指數(強指)及弱勢股指數(弱指),有兩段短時間同步升跌,尤其是兩個指數都低於40%;產生這種看似矛盾的現象,只不過代表大市買盤及沽壓好淡爭持。到了上周五,強指攀上33.4%的本月最高水平,弱指則挫至單位數,顯然買盤小勝(強指仍未能突破40%)一仗。

強指和弱指的「勝負」結局,一定程度上可用來確認恒指已經完成整固。

信報投資研究部

