國際財經 即巿股評

上周四（7月18日）紐約聯儲主席威廉斯（John Williams）稱目前他對美國長期中性利率預估在0.5%左右，並稱當經濟出現有問題的跡象時，央行應該迅速採取行動；加之聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）亦表示研究表明若有可能聯儲局應該先發制人採取行動，市場對於聯儲局7月減息0.5%的預期大幅升溫（概率從3成多大漲至6成以上），美滙指數因而大幅下挫至兩周新低96.63，拖累美元/加元在上周五（7月19日）開市時進一步下挫至1.3012，不但跌破7月12日低位1.3014，亦創下自2018年10月以來的近9個月新低。

不過，上周五（7月19日）加拿大公布的5月零售銷售意外按月下跌0.1%，遠遜於預期增長0.3%，加上同日紐約聯儲主席威廉斯(John Williams)澄清其7月18日的言論是學術性的，並不是關於短期的政策調整，美元/加元在當晚一度大幅反彈至1.3106。然而美元/加元的升勢未能持久，很快回吐當晚的部分升幅，最終收市於1.3050，全周小幅上升0.22%。

事實上，美元/加元上週多次反彈至1.31000區域均受阻回落，但跌至1.3010-1.3030區域亦有不俗支持。本周滙價或會繼續在1.3010至1.3100區域窄幅整固，等待突破契機。值得留意的是，美國指有機會和伊朗進行談判，而且全球貿易摩擦亦削弱對原油需求的擔憂，使原油沽壓增加。油價在上周大幅回落，創近兩個月最大周跌幅。但其後美國稱擊落伊朗無人機和伊朗控制途徑霍爾木茲海峽的阿聯酋和英國油輪，則令地區緊張昇級，推動油價反彈。油價反覆波動，亦同樣使美元/加元的升跌搖擺不定。

技術分析方面，美元/加元目前仍在小型下降通道內波動，若短期內未能突破阻力1.3085-1.3100阻力區，收市有機會跌破1.3000關口並進一步下探1.2960甚至1.2850。

交易策略方面，短期內待美元/加元跌至1.3000-1.3010區域買入，上望1.3120，跌穿1.2970止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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