國際財經

英國智庫全國經濟與社會研究所(NIESR)表示，預期英國經濟增長已經停滯，更有四分之一機會已經陷入技術性經濟衰退，即產出連續兩個季度萎縮。

NIESR在發布的一份報告中稱，10月英國退出歐盟後的前景確實非常暗淡，如果是無序的「硬脫歐」，經濟可能會嚴重滑坡。

NIESR預計，今年英國國內生產總值(GDP)增速為1.2%，2020年為增長1.1%，但預估是假定英國得以避免無協議脫歐。

NIESR又稱，如果達成脫歐協議，預計英國央行將在2020年下半年加息至1厘。