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今日 18:32 國際財經

歐股中段靠穩 續關注中美經貿進展

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中美經貿官員雖然進行非常良好的通話，但聯儲局據報本月底減息半厘的機會不大，抑制大市升幅，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時32分，英國富時100指數報7532點，升23點或0.31%；德國DAX指數報12274點，升14點或0.12%；法國CAC 40指數報5555點，升3點或0.06%；意大利富時MIB指數報21667點，升25點或0.12%。

道指期貨暫報27187點，升57點。

新華社報道，一些中國企業計劃購入更多美國農產品，並已經向美國出口商查詢購買農產品事宜。報道指出，中國海關將安排專家，向企業滙報如何避免繳付美國關稅安排。

中美貿易糾紛有望緩和，美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)與財長努欽(Steven Mnuchin)上周四與中國貿易官員通電話，但未有透露內容。美國總統特朗普表示，努欽與中國相關官員，進行非常良好的通話。

不過，《華爾街日報》報道，美國聯儲局本月底議息會議不準備大幅減息半厘，只擬減息25點子，因近期的數據並未顯示經濟或於短期內出現急速下滑。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.62美元，漲0.99美元或1.78%；倫敦布蘭特期油報63.7美元，漲1.23美元或1.97%。

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