國際財經

中國企業計劃購入更多美國農產品，以及中美經貿官員進行非常良好通話，令投資者憧憬兩國有望打破貿易僵局，但聯儲局據報本月底減息半厘的機會不大，抑制大市升幅，歐洲股市早段靠穩。

截至本港時間下午3時47分，英國富時100指數報7521點，升12點或0.17%；德國DAX指數報12265點，升5點或0.05%；法國CAC 40指數報5554點，升2點或0.04%；意大利富時MIB指數報21657點，升15點或0.07%。

道指期貨暫報27166點，升36點。

新華社報道，一些中國企業計劃購入更多美國農產品。央視報道，中美雙方正落實兩國元首大阪峰會期間會晤達成的重要共識。有關方面表示，已有中國企業根據國內市場需要，向美國出口商就採購農產品詢價，並根據國務院關稅稅則委員會相關規定，申請排除對擬採購的這部分自美進口農產品加徵的關稅。

中美貿易糾紛有望緩和，美國總統特朗普表示，財長努欽(Steven Mnuchin)與中國相關官員，進行了非常良好的通話。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)的辦公室稍早指出，萊特希澤與財長努欽當地周四與中國貿易官員通電話，但未有透露內容。中國外交部發言人耿爽表示，中美雙方的牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的問題。

不過《華爾街日報》報道，美國聯儲局本月底議息會議不準備大幅減息半厘，只擬減息25個基點，因近期的數據並未顯示經濟或於短期內出現急速下滑；但基於貿易前景不明朗及全球經濟放緩的憂慮，未來仍可能會進一步減息。

伊朗上周五以涉及撞擊漁船事故為由，在霍爾木茲海峽扣押一艘英國油輪，導致中東緊張情勢加劇，推高油價。紐約原油期貨現時每桶報56.61美元，漲0.98美元或1.76%；倫敦布蘭特期油報63.78美元，漲1.31美元或2.1%。