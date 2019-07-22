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中國企業計劃購入更多美國農產品，新華社指出，進行新的美國農產品採購，是中方落實兩國元首會晤共識，在充分考慮國內需求的基礎上、向美方展示合作誠意的建設性行動。

新華社發表署名辛識平的評論文章表示，中國向來講究禮尚往來，美方願意回到平等溝通的正軌上，中方自然也樂意與美方相向而行。而合作的重要基礎在於中美兩國在農業領域高度的互補性，從美國適當進口一些農產品，正是對比較優勢原理的利用。

同時，農產品進口作為有益補充，與堅守國內糧食安全底線向來主次分明，「把近14億中國人的飯碗牢牢端在我們自己手中，這一點不會有絲毫的動搖」。

文章又說，國內對農產品的需求在不斷增長，就算不從美國進口，還是要從其他地區進口。從表面來看，這是中國猛增的肉蛋奶消費急劇拉動養殖業，加工飼料的需求因此也水漲船高；從深層次來看，這是國內消費升級趨勢的具體體現，不斷擴大的內需正在成為經濟發展的源源動力。

文章指，進行新的美國農產品採購，是中方信守承諾的表現，是以實際行動對美方近來釋放的積極訊號的回應，切實推動雙方在解決問題的正軌上相向而行。無論前路如何，無論未來還有怎樣的不確定性，中國都將始終堅定不移走好自己的路，辦好自己的事情，不斷增強應對風險和挑戰的底氣

新華社周日報道，中美雙方正在落實兩國元首大阪峰會期間會晤達成的重要共識，已有有關中國企業有意繼續自美進口部分符合國內市場需求的農產品。報道引述官方機構稱，中國企業已經向美國出口商查詢購買農產品事宜。中國海關將安排專家，向企業滙報如何避免繳付美國關稅安排。