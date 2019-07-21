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今日 02:43 國際財經 中國財經

新華社:華企擬購更多美國農產品

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新華社報道，一些中國企業計劃購入更多美國農產品。

報道引述官方機構稱，中國企業已經向美國出口商查詢購買農產品事宜。報道指出，中國海關將安排專家，向企業滙報如何避免繳付美國關稅安排。

美國總統特朗普7月11日批評中國沒有兌現購買更多美國農產品的承諾。

特朗普在6月底與國家主席習近平在日本二十國集團(G20)峰會期間會晤後指出，雙方同意重新展開貿易談判，而中國同意購入更多美國農產品，美國則暫時不會加徵中國貨關稅，以及放寬對中國電訊商華為的限購令限制。

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