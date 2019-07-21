國際財經

美國股市上周繼續在高位徘徊，展望本周焦點，重點包括逾130隻藍籌股業績，以及美國第二季本地生產總值(GDP)數據，此等訊息對聯儲局月底議息有指標作用。

標準普爾500指數成分股中，超過四分之一將於本周公布第二季業績。科技巨擘Alphabet與亞馬遜、傳統藍籌包括可口可樂、麥當勞、波音與聯合技術等均在公布業績的藍籌之列。

截至上周五，約80間藍籌公布上季財報，當中77%盈利勝預期，65%收入優於估計。市場預期，標指成分股的盈利將升1%。

Wilmington Trust投資總監Tony Roth指出，如果單看賬面數據，藍籌業績可能普遍優於預期，但市場人士關注的不光是賬面的好壞，更重要的是藍籌對第三及第四季業績的修訂，反映他們對後市的評估，屆時才是影響大市的關鍵。

第二個焦點是美國經濟數據，特別是周五公布的次季GDP，市場預期增幅是1.8%，低於首季的3.1%。另一個值得重視的數據，是周四公布的耐用品訂單，因為它反映商界對未來的投資。此外，周二公布的美國二手房屋銷售、周三公布的新屋銷售，以及周四公布的先進經濟指標，也是重要經濟數據。

Bannockburn Global Forex首席策略師Marc Chandler指出，雖然第二季經濟數據不是市場最重視，而是第三季經濟數據，但關鍵在於經濟數據的勢頭，因為這影響聯儲局對減息的立場。

第三個焦點，是聯儲局高官們的公開演說。雖然本周沒有一如上周般，有聯儲局主席鮑威爾的發言。不過，紐約聯儲銀行總裁威廉斯(John Williams)周四有公開活動，儘管其演說議題與貨幣政策無關，但市場人士也希望再從他的回應，找出聯儲局7月底減息0.25%或半厘的暗示。

Roth認為，儘管市場已把聯儲局減息0.25%反映在指數之上，但減幅依然是未來兩周的市場焦點，因為半厘減幅可能性仍未被排除，只要經濟數據或中美兩國貿易談判有風吹草動，變數仍然存在。

第四個焦點，是歐洲央行周四議息。Chandler表示，市場揣測歐央行屆時可能把隔夜存款利率，由負0.4%調高為負0.5%，而減基準利率的可能性是50%。他指出，有傳俄羅斯與土耳其也可能在本周內減息，令到全球經濟放緩的關注升溫。