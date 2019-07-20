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報道:聯儲局月底未擬大幅減息半厘

《華爾街日報》報道，美國聯儲局本月底議息不準備減息半厘，只會減25個基點。波士頓聯儲總裁羅森格倫稱，美國經濟表現「尚好」(reasonable)，暫不須減息。總統特朗普則再斥美息偏高，促聯儲局改正錯誤思維。

減息半厘憧憬降溫 道指轉跌68點收市

聯儲局兩名官員近日先後呼籲更進取地減息，市場強烈憧憬局方本月底大手減息半厘，加上微軟業績勝預期，美股道指高開後曾漲119點；不過，報道指局方本月底只擬減息25個基點，消息拖累道指尾段轉跌，收市反覆滑落68點或0.25%。標指回吐0.62%。納指下滑0.74%。微軟季績亮麗，盤中股價創新高漲逾3%，收市回順。波音為737 Max停飛事件大額撥備，獲市場正面評價，股價升4.5%。

歐央行據報11月重啟買債 鼓勵銀行放貸



德國媒體報道，歐洲央行行長德拉吉計劃今年11月重啟買債政策，應對歐羅區經濟疲弱，同時鼓勵商業銀行增加貸款。

英國指伊朗扣兩油輪 特朗普表關注



英國政府指出，伊朗扣留通過霍爾木茲海峽的兩艘英國油輪。外界相信，事件顯示中東局勢進一步緊張。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學7月消費信心指數初值報98.4，按月升0.2，稍遜預測。

￭ 美滙指數重上97水平，尾段報97.15。

￭ 紐約8月期金曾創6年新高，收市倒跌1.4美元或0.1%，每盎斯報1426.7美元。

￭ 紐約期油收市反覆走高0.6%，報每桶55.63美元；布蘭特期油升0.9%。

￭ 美國運通第二季盈利按年升8.5%，每股盈利勝預期。

￭ 貝萊德(BlackRock)第二季盈利按年減少6.52%，每股盈利6.41元，遜預期。

￭ 英國股市收升0.21%；德股進賬0.26%；法股彈0.03%；意大利聯合政府面臨瓦解，當地股市急挫2%。

￭ 首批25家科創板公司下周一上海上市。

國泰完成收購香港快運 續以廉航模式獨立營運



國泰航空(00293)宣布完成收購香港快運全部股權，香港快運成為國泰全資附屬。國泰行政總裁及香港快運主席何杲表示，香港快運會繼續以獨立的廉航模式營運。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28670點，較昨日恒指收市低水95點。

￭ ADR港股比例指數報28612點，較港收市低153點。

￭ 奧園(03883)收購百年人壽保險10.8億股，佔其13.86%股權，作價32.62億元人民幣。

￭ 彩生活(01778)先後向兩名認購人配售共9410.5萬股新股，涉及金額4.91億元。

￭ 大中華地產(00021)向不少於6名承配人配售最多6.63億股，淨籌7630萬元。

￭ 大成生化(00809)向滙港投資配售12.8億股新股，集資淨額約1.28億元。股份下周一復牌。

￭ 比亞迪(01211)與豐田合作開發轎車和低底盤SUV的純電動車。

￭ 四環醫藥(00460)預期中期將錄得淨虧損。