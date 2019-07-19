國際財經

美國聯儲局兩名官員先後呼籲更進取地減息，令市場強烈憧憬局方本月底大手減息半厘，加上微軟業績勝預期帶動投資者樂觀情緒，美股三大指數周五早段齊向上，道指略為高開後曾漲119點。但其後有消息稱，聯儲局本月底減息半厘的機會不大，加上伊朗扣查一艘英國油輪，拖累大市反覆下跌收市。

微軟績優 股價破頂

減息憧憬降溫限制了美股的表現，道指收市轉為下滑68點或0.25%，報27154點。標指回落0.62%，收報2976點。納指下滑0.74%，收報8146點。微軟受惠雲端業務理想，周四市後公布亮麗的季度業績，帶動股價周五創新高，報140.67美元，曾漲逾3%，收市升幅收窄至0.15%；蘋果則回吐1.49%。市場對於波音公司為737 Max停飛事件大額撥備的反應正面，波音股價收市升4.5%，為表現最強的道指成分股；重型機械股Caterpillar都跟隨反彈1.77%。金融股有沽壓，美國運通回落2.79%，為跌幅最大的道指成分股。

歐洲三大股市靠穩，英法德股升幅介乎0.03%至0.26%。

美國運通周五出爐的第二季業績勝預期，純利17.6億美元，升8.6%，每股賺2.07美元；季內營業額按年升約8%，至108億美元，但總開支按年急漲9.2%，消息令該股股價受壓，收市下插2.79%。

聯儲局兩名重量級官員周四異口同聲認為要較進取減息，支持美國經濟持續擴張，市場押注聯儲局月底下調聯邦基金利率達半厘的機會率大增一倍，至46%。不過，《華爾街日報》美市周五尾段報道，聯儲局本月底不準備大幅減息半厘，只擬減息25個基點；但基於貿易前景不明朗及全球經濟放緩的憂慮，未來仍可能會進一步減息。

美滙指數扭轉前兩個交易日頹勢，早段升0.4%，重上97水平，尾段報97.15。股市仍徘徊高位，帶動投資者的風險胃納，減少對避險貨幣的需求，日圓尾段兌美元跌0.41%，見107.73；市場觀望本月23日英國公布新任首相人選，英鎊持續偏軟，盤中曾低見1.2477美元，跌0.56%，尾段仍挫0.38%。

美息趨跌加上中東局勢緊張，利好金價走勢，紐約8月期金曾升見每盎斯1454.4美元，再創6年新高，收市倒跌1.4美元或0.1%，報1426.7美元。本周累計仍升1%。

憂供應受阻 油價曾升2%

紐約期油走高，美市早段曾漲1.92%，收市反覆走高0.6%，報每桶55.63美元；布蘭特期油升0.9%，每桶收報62.47美元。美國在波斯灣運油要塞霍爾木茲海峽擊落伊朗無人機，令市場愈發憂慮該區的原油供應受阻。

密歇根大學出爐的7月消費信心指數初值報98.4，按月升0.2，稍低於分析師預測的98.8。