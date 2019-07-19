訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 03:12 國際財經

貝萊德CEO促歐央行買股票刺激經濟

放大圖片

全資最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)認為，歐洲央行需要購買股票以振興當地經濟，當地領袖必須找到方法，讓投資者接受股票文化。

芬克接受路透訪問時指出，看不到歐洲有任何其他新的量化寬鬆措施，能達到振興經濟的效果。他認為，以市盈率衡量，歐洲股票較美國股票便宜，因為歐洲人沒有買股票的習慣。他覺得，歐洲國家領袖應該讓當地人民明白，長遠投資選項宜選擇股票。

周五較早時，德國《明鏡》周刊引述消息人士稱，歐央行行長德拉吉計劃11月重啟買債措施，以刺激經濟。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。