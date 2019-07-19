國際財經

全資最大資產管理公司貝萊德(BlackRock)行政總裁芬克(Larry Fink)認為，歐洲央行需要購買股票以振興當地經濟，當地領袖必須找到方法，讓投資者接受股票文化。

芬克接受路透訪問時指出，看不到歐洲有任何其他新的量化寬鬆措施，能達到振興經濟的效果。他認為，以市盈率衡量，歐洲股票較美國股票便宜，因為歐洲人沒有買股票的習慣。他覺得，歐洲國家領袖應該讓當地人民明白，長遠投資選項宜選擇股票。

周五較早時，德國《明鏡》周刊引述消息人士稱，歐央行行長德拉吉計劃11月重啟買債措施，以刺激經濟。